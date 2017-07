Dibully Dapat Banyak Edorsement, Tyas Mirasih: Emang yang Nge-Bully Mau Bayarin Nikahan Saya?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tyas Mirasih telah resmi menikah dengan Raiden Soedjono tepat hari ini, Sabtu (8/7). Usai akad nikah, keduanya menggelar resepsi pernikahan di tempat yang sama dengan dua waktu berbeda.



Pasangan ini memisahkan antara pesta yang hanya dihadiri keluarga dan juga teman-teman saja.

Lantas berapa budget yang harus dikeluarkan Tyas Mirasih dan Raiden Soedjono untuk biaya pernikahan mereka?



"Ganti pertanyaan itu ya, pokoknya alhamdulillah sudah lunas dan juga sah," ungkap Raiden Soedjono yang langsung menolak untuk menjawabnya.



Tyas Mirasih pun langsung menimpali jawaban suaminya. "Pokoknya untuk mendapatkan pernikahan ini yang kita impikan, kita enggak mau ke belakangnya jadi susah sendiri. Jadi semua mengikuti batas kemampuan kita," kata Tyas.



Pemain FTV itu juga mengaku pernikahannya dapat banyak endorsement dari berbagi pihak.

Tyas Mirasih dan Raiden menganggap kerjasama tersebut sebagai bentuk dukungan atas hari bahagia mereka.



"Oh iya, of course emang bener. Iya kita buka ada, dan banyak lagi, alhamdulillah. Jadi karena kita saling support aja, ya enggak masalah (di-bully juga). Emang yang nge-bully mau bayarin nikahan saya? Enggak, kan?" tutup Tyas Mirasih.

Reporter : Firli Athiah Nabila