Begini Reaksi Kyai Ponpes Gontor Bertemu Bintang Arsenal Mesut Oezil

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Hasan Abdullah Sahal, bertemu dengan pemain bintang Arsenal, Mesut Oezil, di London, Rabu (4/10/2017).

Pertemuan Kyai Hasan dengan Oezil berlangsung tak sengaja di salah satu Restoran Turki yang ada di London, Likya Ocakbasi Restaurant.

Baca: BREAKING NEWS: Satu Keluarga Terbakar Akibat Ledakan Tabung Gas

Dalam foto-foto yang beredar di media sosial, Kyai Hasan bersama dengan Rektor Universitas Darussalam (UNIDA), Gontor, KH Amal Fathullah Zarkasyi bersalaman dengan Oezil.

Dengan cepat foto Kyai Kharismatik bersama Oezil tersebut langsung beredar luas di media-media sosial terutama di jalur komunikasi media sosial alumni Gontor.

Beredarnya foto Kyai Hasan dengan Oezil tersebut tentu membuat alumni Gontor heboh.

Ada alumni Gontor dengan akun Instagram Rossyfaradisi berharap Oezil yang juga gelandang andalan Timnas Jerman itu merumput di Darussalam Gontor Stadion yang ada di kampus Gontor 1, Ponorogo.

Pondok Modern Gontor sebagaimana diketahui telah memiliki stadion sepak bola bertaraf modern dengan kualitas rumput bagus yang dilengkapi dengan beberapa fasilitas stadion modern.

Kyai Ponpes Gontor Bersama Mesut Oezil (Ist)

Kyai Hasan Abdullah Sahal memang terkenal sangat hobi dengan olahraga sepak bola. Beliau adalah fans Barcelona dan sempat berkunjung ke markas Barcelona, Stadion Camp Nou, beberapa waktu lalu.

Kunjungan rombongan Pimpinan Pondok Modern Gontor ke London kali ini bersama dengan rombongan UNIDA Gontor untuk menindaklanjuti kerjasama UNIDA dengan beberapa perguruan tinggi di Inggris.

Kyai Ponpes Gontor Bersama Mesut Oezil (Ist)

Rombongan berkunjung ke Muslim College London dan School of Oriental and African Studies, Univ of London untuk bersilaturahmi, memperkenalkan sistem pendidikan di Gontor dan mengadakan Memorandum of Understanding (MoU).

Beberapa kampus ternama seperti Univ of Oxford, Cambridge, Edinburgh, Machester, dan Birmingham nantinya juga akan menjadi destinasi utama dalam rangkaian academic journey kali ini.