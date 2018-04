Postingan Ini Bongkar Perlakuan Ibu Mertua kepada Sandra Dewi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sandra Dewi turut memberikan ucapan selamat menyambut ulang tahun sang ibu mertua.

Sandra juga berterimakasih karena sang mertua telah melahirkan dan membesarkan Harvey Moeis yang dinilai luar biasa.

Hal tersebut di sampaikan Sandra melalui unggahan Instagram pada Minggu (1/4) berikut ini.

"Happy birthday my mother in law, thank you sudah melahirkan papanya @raphaelmoeis, membesarkannya menjadi seseorang yg luar biasa," ujar Sandra Dewi pada keterangan unggahan di atas.

Tak hanya berterimakasih, Sandra juga mengungkap perlakuan sang ibu mertua dalam keseharian.

Sandra ternyata mendapat perhatian besar dari sang ibu mertua yang sepertinya jago masak ini.

"Thank you makanan enaknya setiap hari dan perhatiannya setiap saat.. we (love) you mama .. thank you for everything," tambah Sandra Dewi.

Seperti diketahui, Sandra Dewi menikah dengan Harvey Moeis pada 8 November 2016 lalu.

Kini mereka telah dikaruniai anak laki-laki yang lucu bernama Raphael Moeis.

