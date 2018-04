Saksi Sidang First Travel, Walaupun Kecil yang Nempel di Tangan Syahrini Banderolnya Rp 20 Miliar!

Syahrini menuju sidang First Travel

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pelantun lagu "sesuatu" Syahrini datang sebagai saksi dalam sidang kasus First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Senin (2/3/2018).

Sebelumnya, Syahrini sempat mangkir dua kali dalam sidang tersebut.

Selain Syahrini, sidang tersebut juga menghadirkan terdakwa yaitu Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur First Travel Anniesa Hasibuan, dan Direktur Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan.

Baca: Anjasmara Sedang Berduka Cita, Begini Sosok yang Telah Pergi Selamanya Itu

Keterlibatan Syahrini adalah karena Syahrini pernah diberangkatkan umrah pada awal 2017, dan diduga menjadi endorser dari First Travel.

Syahrini tiba di Pengadilan Negeri Depok (TribunJakarta.com/Muslimin Trisyuliono)

Segala gerak-gerik artis yang kerap disapa Incess tersebut mencuri perhatian publik saat menghadiri pengadilan sebagai saksi.

Dilansir dari TribunJakarta, Tribunnews dan Warta Kota, berikut beberapa hal menarik Syahrini saat menjadi saksi dalam persidangan perkara kasus First Travel.

1. Penampilan casual

Saat menghadiri sidang, Syahrini berpenampilan tak terlalu nyentrik seperti biasanya.

Baca: Setelah Lama Tak Ada Kabar, Winda Idol Muncul dengan Kabar Tak Enak Tentang Suaminya!

Ia mengenakan gaya busana casual dengan bandana hitam, kacamata hitam, jaket bercorak biru serta jam tangan bermerek Rolex Vintage berwarna emas.