Syahrini Kenakan Jam Tangan Mewah Saat Jadi Saksi Bos First Travel, Harganya Bikin Melongo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Syahrini menggunakan jam tangan berharga Rp 20 milliar saat menjadi saksi sidang perkara First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Senin (2/4/2018).

Tipe Rolex yang digunakan Syahrini adalah Oyster Cosmograph Paul NewMan 6263.

Syahrini sidang di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Senin (2/4/2018). Lihat jam tangan mahalnya. (WARTA KOTA/ARIE PUJI WALUYO)

Jam tangan Rolex Rp 20 milliar yang dikenakan syahrini. (jambi.tribunnews.com)

Syahrini dan jam tangan Rolexnya. (KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)

Jam Rolex tipe itu diketahui seharga Rp 20 miliar.

Selain Syahrini, sidang ini juga menghadirkan terdakwa yaitu Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur First Travel Anniesa Hasibuan, dan Direktur Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan. (KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)

