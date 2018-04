Kisah Ahok Akan Difilmkan, Sosoknya di Mata Pendukung dan Bukan Pendukung. Begini Cuplikannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kisah kehidupan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan difilmkan dalam sebuah film Dokumenter.

Dilansir TribunWow.com, hal itu tampak dari situs penggalangan dana kitabisa.com pada Senin (9/4/2018)

Kennedy Jennifer Dhillon merupakan seorang sutradara dan penulis buku.

Film Ahok yang diberi judul sementara 'Have I Done The Right Thing' merupakan sebuah film yang ia garap bersama sahabatnya Mindo Carlo Sopar Pasaribu.

Melalui film ini, ia akan menyajikan sebuah fakta seperti apa Ahok di mata pendukungnya maupun di mata orang yang tak mendukungnya.

Kennedy mengaku jika ia dan Mindo tak ingin membangun opini pro maupun kontra.

"Lewat film ini kami tidak akan membangun opini pro maupun kontra terhadap sosok Ahok, dan tidak akan menjelekkan siapa pun.

Kami memberikan kesempatan pada kubu pendukung, dan yang tidak mendukung utk berbicara di film ini.

Di mana film ini bukan sebuah pencitraan, untuk membangun pembenaran atau pembelaan utk Ahok.