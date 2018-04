Akankah Ivan Gunawan Pindah Keyakinan Saat Menikah dengan Faye Malisorn? Begini Jawabannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mengaku menjalin hubungan serius dengan wanita asal Thailand, Ivan Gunawan kini makin sering mengunggah foto mesra bareng kekasih pujaannya, Faye Malisorn.

Faye Malisorn adalah Miss Grand Thailand 2016.

Disinyalir kebersamaan Ivan Gunawan dan Faye Malisorn terkait bisnis kosmetik yang dijalaninya.

Faye Malisorn akan menjadi beauty ambassador dari merek kosmetik Ivan Gunawan.

"Do you ever get areally good hug from someone effortless beauty ambassador @ivangunawan_cosmetics @faye_malisorn" tulis Ivan Gunawan pada salah satu postingannya beberapa waktu lalu.

Namun postingan terbaru mengejutkan jagad maya, Faye Malisorn ternyata dikenalkan pria yang akrab dipanggil Igun kepada kedua orangtuanya melalui makan malam romantis.

"Happy dinner with spesial one", tulis Ivan Gunawan, Sabtu, 7 April 2018.

