Kabar Duka Datang dari Musisi Andika, Dia Meninggal di Usia Muda

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Rifatun Nadhiroh

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Industri musik tanah air tengah dirundung duka.

Basist Band kenamaan Kerispatih, Andika Putrasahadewa, meninggal dunia.

Kabar meninggalnya pria yang lahir pada 8 Januari 1982 itu bisa dilihat dari unggahan sejumlah personel Kerispatih.

"So longggg...my brother...Temen gw yang paling kritis tentang apapun, sekaligus orang yang paling banyol tapi setia kawan..

Selalu jadi salah satu orang yg selalu menjadi barometer opini karya gw di Kerispatih.

Dik, sudah berakhir ya!! Gak ada lagi penderitaan, gak ada lagi susah.

Semua akan digantikan berkat dan sukacita. I believe it, You’ll saved in God’s Hand..Gw kehilangan.. Sangat!! Tapi rencana Tuhan lebih indah..

Selamat Jalan broo @dikabassman ... #restinpeace #restinlove #dikakerispatih," tulis Badai Kerispatih di unggahannya, sambil memajang foto Andika Kerispatih, hari ini, Selasa (10/4/2018).

