Hebat, Pevita Pearce Menguak Tabir Gelap di Tempat Wisata The Ranch Cisarua

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis cantik Pevita Pearce menemukan pemandangan yang tak mengenakan ketika menikmati pagi harinya di daerah The Ranch Cisarua.

Pevita yang ingin menikmati udara segar justru dibuat miris dengan kegiatan yang dilakukan oleh salah seorang pegawai di The Ranch Cisarua.

Baca: Nasib Apes Menimpa Rocky Gerung Gara-gara Nekat Sebut Kitab Suci adalah Fiksi

Melalui Instagram Story-nya, Pevita membeberkan perlakukan pada kuda di The Ranch Cisarua, 10/4/2018.

Rupanya kuda-kuda tersebut diikat kemudian dipukul sekujur badannya.

Mulai dari badan, leher hingga wajah.

Tak tanggung-tanggung, kuda yang sudah kesakitan dan tak mau berlari tetap terus dipukul.

Hal itulah yang membuat Pevita sangat miris dan langsung menuliskan komplainnya.

"This morning I went to my balcony to get some fresh air...

and this is what I saw...." ujar Pevita samabil memperlihatakan kuda sang sedang berada di sebuah kandang lapang.

"Kudanya diiket, dipukulin dari badan, leher, wajah!!! Is the how you treat your horses??? This is nor right!!!

@theranchcisarua