Hanya dari Garis Tangan, Peramal Ini Sudah Tahu Hitler Identik dengan Kekerasan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jika benar-benar ingin mengenal seseorang, sebaiknya Anda melihat garis-garis telapak tangannya.

Setidaknya itu pendapat menurut para pembaca garis tangan yang mempelajari ilmu palmistry (garis tangan).

Seperti yang dilakukan Josef Ranald, seorang peramal telapak tangan yang membaca garis tangan para pemimpin dunia selama pertengahan abad ke-20, termasuk Adolf Hitler.

Buku Ranald yang berjudul 'How to Know People by Their Hands' ini mendeskripsikan kepribadian dan takdir orang terkenal.

Telapak tangan Hitler

Termasuk, Franklin Roosevelt, Benito Mussolini, dan Adolf Hitler.

Dilansir dari ranker.com, buku Ranald itu diterbitkan pada tahun 1938, sebelum beberapa tindakan paling keji Hitler.

Ranald, yang membaca telapak tangan Hitler, memberikan prediksi yang sangat akurat dengan sebagian dari apa yang dilihatnya.

Kecenderungan Megalomania

Dia mengklaim mendapatkan cetakan telapak tangan Adolf Hitler dari Kaiserhof Hotel di Berlin dan melihat dua tanjakan di bawah jari-jari Hitler.