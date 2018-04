Banjir Diskon Hari Kartini di Center Point

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Center Point Lampung selalu menggulirkan promo menarik untuk konsumennya. Paling dekat, Center Point memberikan diskon besar-besaran spesial Hari Kartini (Kartini's Day) pada 21 April 2018 mendatang.

Assistant Store Manager Center Point Lampung Caecilia Apri H mengatakan, khusus hari tersebut, Center Point Lampung memberikan diskon untuk koleksi Graphis & Simplicity sebesar 50%+20% all item, Evora diskon 50%+20%, Carlos Moreno diskon 30%+20%.

"Kemudian Chatelain & Planet Ocean diskon 50% all item dan Gabovira diskon 30%+20%," jelasnya kepada Tribun, Kamis, 19 April 2018.

Selain promo tersebut, jangan lewatkan pula program diskon Shoes Big Sale diskon up to 70% yang juga sedang digulirkan bulan ini. Itemnya ada Fladeo diskon 50%+20% & 50%+30%, Yongki Komaladi diskon 50%+40% & Buy 1 Get 1, Bebob diskon 50%+40%.

Koleksi sepatu lainnya yang bisa didapat adalah Fly shoes, diskon 50%+20%, Absolutee special price Rp 99.000, Playboy diskon 50%+20%. Ada pula Robelli diskon 50%+40% dan Pakalolo special price Rp 99.000 dan diskon 70%. (*)