Creativkids Center Competition Sukses Digelar di Chandra Superstore

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Lembaga edukasi dan pengembangan kreativitas anak Creativkids Center Bandar Lampung sukses menggelar Creativkids Center Competition, Minggu (22/4). Bertempat di Chandra Superstore Tanjungkarang, kompetisi ini diikuti 105 siswa untuk 4 kategori perlombaan.

PIC Creativkids Center Competition Marietta mengatakan, empat kategori yang diperlombakan antara lain Level Creativity playgroup dan TK yakni kompetisi adu cepat menyusun lego soft (Speed Building) sebanyak 18 peserta, Level Creativity 2D dan 3D dengan suasana Beach dan Playground 27 peserta.

Kemudian Level Construction bertema Space War dan Level Robotic bertema Sumo Bot yang masing-masing diikuti 30 peserta. Ita menambahkan, ini adalah event tahunan, biasanya kita adakan 2 kali setahun di internal center-center di Bandar Lampung.

"Tidak hanya untuk pengembangan kreativitas dan fokus siswa saja, tapi juga diharapkan mampu melatih jiwa kompetisi dan kerjasama tim yang baik. Anak juga dilatih untuk semakin percaya diri saat membuat, mempresentasikan dan mendemonstrasikan project yang dibuat," jelasnya di sela acara.

Selain mengadakan event antar center, lanjut Ita, Creativkids juga memiliki kompetisi regional, nasional dan internasional. Paling dekat, kompetisi regional akan digelar 15 Juli 2018 mendatang.

"Bulan Maret lalu, kontingen Indonesia yang berasal dari Creativkids Bandar Lampung yang terdiri atas 2 tim berhasil memperoleh award 1st Runner Up Gracious Professionalizm untuk tim Krakatoa dan award 1st Runner Up Project Research untuk tim Garuda di ajang kompetisi internasional First Lego League di Canadian International School, Singapore," imbuhnya.

Adapun pemenang kompetisi tersebut untuk Kategori A (PG) Juara 1 Shereen Viveka, Juara 2 Riabidzar Asakha, Juara 3 Alessa Carla N, Juara 4 Ahaillah Brilliant. Kategori A (TK) Juara 1 Kayla Zhafirah, Juara 2 Ethan Nathaniel, Juara 3 Christopher Evan.

Selanjutnya Kategori B 2D Juara 1 Adlan Ali, Juara 2 Marvel Gunawan, Juara 3 Andrew Justhin. Best team work M. Havizh Kausar, Best creativity Kemal Laksmana dan Best contruction Adeline Muliawan.

Untuk Kategori B 3D Juara 1 Axell Chandra, Juara 2 M. Ilham A, Juara 3 Gabriel Jap. Kategori C (space war) Juara 1 Darrien abner, A nicolas, Juara 2 edric chia, Rivan Ficardo dan Juara 3 Adni thahira, Nicole wijaya. Best design Davin adyaksa dan Namie hermione serta Best team work Tiffany zhou dan Alessandra muliawan.

Kategori D (sumo bot) Juara 1 Juan edbert, Juara2 vincent L.wangsa, Juara3 Owen osmon, Juara4 Frederick sugiri. Best performance Nicholas hernando D dan Daffa naufal. Best construction Faris parsa, Best design Emmelyn meredith dan Best program Adrian Xavier. (ana)