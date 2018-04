Ratu Elizabeth II Tonton Konser Bertabur Bintang Rayakan HUT Ke-92

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LONDON - Ratu Elizabeth II, genap berusia 92 tahun pada Sabtu (21/4/2018).

Tidak seperti biasanya, perayaan ulang tahun penguasa terlama Inggris itu dirayakan secara terbuka, dengan dihibur oleh gemerlap artis di Teater Royal Albert Hall, di pusat Kota London.

The Straits Times melaporkan, penyanyi kawakan Tom Jones yang terkenal sebagai penyanyi lagu tema film James Bond “Thunderball”, membuka perayaan semarak itu dengan hitnya, Its not Unusual.

Kylie Minogue, Sting, Ladysmith Black Mambazo, dan Shaggy adalah bintang-bintang lain yang ikut memeriahkan ultah Ratu Elizabeth II.

Ratu monarki yang telah bertahta selama 66 tahun itu, biasanya memilih merayakan hari lahirnya secara tertutup dan pribadi.

Hanya sesekali, perayaan dilakukan secara terbuka untuk publik.

Misal, hal itu terjadi ketika Ratu Elizabeth II berusia 90 tahun.

Konser tersebut juga menandai penutupan KTT Negara Persemakmuran di London, yang dihadiri 53 kepala negara dari negara bekas koloni Inggris.

Ratu Elizabeth II saat ini memegang rekor sebagai ratu kerajaan yang paling lama bertahta, dalam sejarah Inggris, yang juga merupakan negara monarki tertua di dunia.