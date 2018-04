Diisukan Pacaran dengan Baim Wong, Begini Gaya Paula Verhoeven saat Traveling ke Bangkok

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Model cantik keturunan Belanda Tionghoa, Paula Verhoeven tengah menjadi sorotan.

Sebuah akun Instagram gosip, Lambe Turah membagikan foto Baim Wong sekeluarga.

Berdiri seorang wanita tinggi di sampingnya, yang membuat netizen penasaran.

Netter pun menduga wanita tersebut adalah Paula Verhoeven.

Belum diketahui secara pasti sosok wanita yang berdiri tepat di sebelah Baim Wong tersebut.

Instagram Lambe Turah

Terlepas dari kabar tersebut, sosok model 30 tahun ini ternyata memiliki hobi traveling.

Melalui akun Instagram pribadinya, Paula Verhoeven kerap membagikan foto liburannya.

Pantai menjadi destins favorit bagi Paula.

Ia mengungkapkannya dalam sebuah foto yang diunggah pada 19 Maret 2018.

"Beach has always been on my holiday list..," caption yang ditulis oleh Paula.