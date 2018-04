Amien Rais Pastikan tak Dukung Jokowi di Pilpres 2019, Bagaimana dengan Gatot Nurmantyo?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengatakan, PAN belum mempertimbangkan mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, sebagai calon presiden (capres).

Menurut Amien, saat ini hanya ada dua nama secara elektabilitas dianggap layak untuk menjadi capres, yakni Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ia menyadari, Gatot merupakan sosok yang potensial untuk diusung sebagai capres.

Akan tetapi, kata Amien, hal itu belum realistis jika dilakukan.

"Saya cuma tahu apa yang saya lihat sekarang ini. Pak Gatot tuh kan orang baik sekali, dia anti-PKI ya. Kemudian dia juga mengatakan NKRI tak mungkin ada tanpa persatuan ulama, umat Islam," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

"He is very wonderful person, cuma kita memang melihat sekarang ini yang berkibar seperti rematch lagi (Jokowi vs Prabowo)," lanjut dia.

Amien menegaskan, yang pasti PAN tak akan mengusung Jokowi di Pilpres 2019.

Alasannya, kata dia, keinginan masyarakat di lapisan bawah untuk mengganti presiden pada Pemilu 2019 sudah bulat.

"Pak Jokowi sudah makin kecil kemungkinannya (terpilih lagi). Karena rakyat yang menjadi hakim nanti, bukan kaos, tapi rakyat," lanjut dia.