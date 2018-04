Bukan Prabowo atau Zulkifli Hasan, Amien Rais Malah Puji-puji Calon Presiden Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Anggota DPR RI, Ruhut Sitompul menanggapi tindakan Amien Rais yang memuji sosok Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmanto.

Kabar terbaru, pendiri sekaligus Ketua Dewan Kehormatan PAN tersebut menyebut Gatot Nurmantyo sebagai sosok yang luar biasa.

Selain baik dan anti-PKI, Gatot juga dekat dengan para ulama.

"Saya cuma tahu apa yang saya lihat sekarang ini, Pak Gatot tuh kan orang baik sekali, dia anti-PKI ya, kemudian dia juga mengatakan NKRI tak mungkin ada tanpa persatuan ulama, umat Islam, he is very wonderful person," kata Amien.

Meskipun demikian, menurut Amien Gatot tidak masuk dalam radar partainya untuk menjadi Calon Presiden.

Alasannya menurut Amin saat ini sosok yang paling ideal untuk menjadi ‎penantang Jokowi adalah Prabowo Subianto.

"Engga-engga (Gatot), sudah (Prabowo)," katanya.

‎Menurutnya, Prabowo memiliki kelebihan dibanding calon lainnya untuk menjadi penantang Jokowi.

Sikap Amien ini lantas mendapat tanggapan dari Ruhut Sitompul.