Mengejutkan! Rahandini Bilang Begini Saat Ditanya Soal Hubungan Intim dengan Daus Mini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Istri Siri Daus Mini yang dinikahinya beberapa waktu lalu, Rahandini Destia mengungkapkan hubungan rumahtangganya dengan Daus.

Pernikahan yang kabarnya tak tercatat di KUA itu harus kandas meski baru seumur jagung.

Sang istri, merupakan pihak pertama yang mengucapkan kata cerai tersebut.

Ia pun menjelaskan kalau rumahtangganya dengan Daus tak harmonis bahkan mereka tak tinggal serumah usai menikah.

Dilihat dari akun Instagram @makrumpita, Destia dicecar beberapa pertanyaan oleh wartawan soal rumahtangganya dengan Daus Mini tersebut.

Bahkan sang wartawan secara terang-terangan menanyakan soal hubungan suami istri yang mereka lakukan.

"Berarti selama menikah sama Daus belum pernah melakukan hubungan suami istri segala macem juga belum?" tanya wartawan pria tersebut.

"Belum, belum. Hahaha no comment itu sih, haaa no comment, aku no comment, aku no comment," ujarnya jambit tertawa dan joget-joget.