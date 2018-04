Postingan Azriel dan Aurel Hermansyah Bikin Krisdayanti Berlinang Air Mata

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kedua anak pasangan Anang Hermansyah dan Krisdayanti, Azriel Hermansyah dan Aurel Hermansyah tengah menjadi sorotan.

Ini menyusul unggah foto lawas keduanya di akun instagram miliknya masing-masing.

Sebelumnya, anak kedua anggota DPR RI itu menunggah foto masa kecilnya bersama kakaknya, tepatnya pada Kamis 1 Januari 2018.

Dengan caption: "time flies so fast. day by day left us. the new days will comes"

Kini giliran Aurel Hermansyah mengunggah foto yang sama berwarna hitam putih itu.

"i’m not perfect. i’ll annoy you, make fun of you, say stupid things, but you’ll never find someone who loves you as much as i do dek," tulisnya, Jumat (1/2/2018).

Hingga berita ini ditulis, postingan tersebut telah mendapatkan 121 like dan 1.000 lebih komentar.

Di antara ribuan komentar terselip akun Krisdayanti di sana. Sebagai ibu kandung, ia mengutarakan cintanya kepada dua anaknya.

"Kesayangan mimi," tulis Krisdayanti dalam kolom komentar.