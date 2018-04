Bisa Custom Busana Muslim di Anggia Handmade Lampung

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Fashion Designer Bandung yang telah Go International, Anggiasari Mawardi, melakukan ekspansi bisnis ke Lampung dengan membuka Anggia Handmade Cabang Lampung menggandeng mitranya, Imbriana.

Dengan dibukanya Anggia Handmade Cabang Lampung, maka seluruhnya sudah ada 3 outlet Anggia Handmade yakni di Bandung, Makassar dan Lampung.

Anggiasari menjelaskan, di Anggia Handmade Cabang Lampung ia menyediakan pakaian muslim dan fashion craft. Itemnya mulai dari koleksi busana remaja, ibu-ibu berhijab maupun anak muda yang masih dalam peralihan dari belum berhijab menjadi berhijab. Ada pula koleksi syar'i ready to wear maupun busana pesta.

"Lampung dipilih menjadi tempat untuk cabang Anggia Handmade karena mayoritas masyarakatnya muslim dan berhijab. Kedepan, harapannya Anggia Handmade bisa bekerjasama dengan pemerintah di Lampung untuk mengeksplorasi potensi yang ada di Lampung seperti tapis dan sulam usus karena dengan begitu nantinya akan bisa meningkatkan penghasilan dari pengrajinnya," jelasnya bersama Imbriana di sela grand opening Anggia Handmade Lampung, Minggu (29/4).

Anggia menambahkan, koleksi yang ada di Anggia Handmade Lampung Jl. Diponegoro No. 33 C ini ditawarkan dengan harga yang masih terjangkau. Yakni kisaran Rp 250 - 750 ribu untuk busana casual ready to wear dan busana pesta antara Rp 750 ribu - 2,5 juta. Khusus saat grand opening, Anggia Handmade Lampung memberikan promo diskon 25 persen all item, buy 1 get 1 kerudung item tertentu.

Sebagai koleksi untuk menyambut ramadan dan lebaran, Anggia Handmade Lampung menghadirkan seri Hinaya (nama latin Dewi Matahari) yang melambangkan harapan untuk perkembangan yang lebih baik. Koleksi ini hadir dengan nuansa biru dan hijau muda dengan motif bordir bebungaan.

"Kemudian disini juga bisa custom buat yang ingin seragaman keluarga maupun komunitas. Jadi semua ukuran ada, baik itu yang kebawah (lebih kecil) atau yang lebih besar," imbuhnya. (ana)