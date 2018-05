TRIBUNlampung.co.id- Kabar duka datang dari artis Kiki Amalia.

Ayahanda Kiki meninggal dunia, Selasa (1/5/2018).

Kiki mengabarkan meninggalnya sang ayah di insta story-nya, Selasa malam.

Menurut Kiki, ayahnya meninggal setelah 2,5 tahun berjuang melawan penyakit kanker yang dideritanya.

"Innalilahi wainnailaihi rojiun... his an amazing father. he fought for cancer for 2,5 years and finally he went to heaven. Allah has better plas for You Pappa.

Unggahan Kiki Amalia (Insta Story/Kiki Amalia)

Dari keterangan lokasi, Kiki menuliskan kabar duka itu di rumah sakit Gatot Subroto.

Kanker Stadium Empat

Dikutip dari Kompas.com, kabar duka itu dibenarkan oleh manajer Kiki, Rizky saat dihubungi Kompas.com, Selasa malam.

"Meninggalnya 16.45 karena memang udah sakit aja, kena kanker sadium empat," kata Rizky.

Rizky mengatakan, ayah Kiki yang berprofesi sebagai dokter gigi itu telah lama menjalani pengobatan.