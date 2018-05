Netizen Gak Percaya Harga Jam Ayu Ting Ting Rp 204 Juta, Ternyata Segini yang Sebenarnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sebagai selebriti dengan jam terbang tinggi, Ayu Ting Ting tentu telah mengumpulkan banyak pundi-pundi uang untuk dirinya.

Tak mengerankan jika ibu dari satu anak ini bisa membeli barang yang ia senangi, meski harganya cukup mahal.

Belakangan viral di media sosial prihal jam tangan Ayu Ting Ting yang memiliki harga fantastis.

Baca: Benarkah Payudara Kecil Hanya Menghasilkan ASI Sedikit? Simak 5 Faktanya

Ayu Ting Ting terlihat mengenakan jam tangan Hublot berwarna biru. Terlihat begitu mewah.

Melalui sebuah akun fans bernama @tingtingcloset, membagikan detail dari jam tersebut.

Baca: Revalina S Temat Ungkapkan Pujiannya ke Aktris Senior Ini: Tegas Sama Pemain Ndablek

Akun tersebut mebulis, "#AyuTingTing via instagram She wearing #Hublot ‘Classic Fusion Ceramic Blue’ available on #Rabat.net for €12,200 or Rp. 204.000.000"

Banyak wargenet yang takjub dengan harga jam Ayu tersebut, seperti akun: