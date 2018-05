Bejat, Pria Ini Lakukan Hal Tak Senonoh Terhadap Bocah SD di Gudang Bekas Batubara

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Unit PPA (perlindungan perempuan dan anak) satreskrim Polres Way Kanan, berhasil mengamankan Tirta (37) pelaku diduga melakukan perbuatan cabul terhadap bocah sebut saja Bunga (7). Pelaku diamankan pada Jumat (4/5).

Kapolres AKBP Doni Wahyudi, melalui Kasat Reskrim AKP Yuda Wiranegara menjelaskan kejadian terjadi pada hari Kamis 29 Maret 2018 sekira pkl 10.00 Wib.

Pada saat itu korban sehabis pulang dari sekolah dan sedang melepaskan sepatu di pintu rumah, tiba-tiba datang pelaku mendekati korban dan menarik tangan korban dibawa ke Gudang bekas Batubara yang berada di belakang rumah pelaku.

Sampai di dalam gudang Batubara pelaku membuka celana luar dan celana dalamnya dan langsung menyuruh korban untuk melakukan hal tak senonoh.

Setelah itu pelaku memberikan uang kepada korban sebesar Rp 5. 000 kemudian korban langsung pergi meninggalkan pelaku.

“Penangkapan berdasarkan laporan korban bersama dengan pamannya, Hendrik Khairulloh di Polres Way Kanan pada Jumat 30 Maret 2018,” katanya, Senin (7/5).

Pelaku yang diketahui bernama Tirta selama ini bersembunyi, pada hari Jumat tanggal 04mei 2018 Unit PPA mendapat informasi bahwa pelaku berada dirumah kakaknya yang terletak di Kampung Way Tuba, Way Tuba, Way Kanan, dan Unit PPA bersama Tekab 308 Reskrim Polres Way Kanan langsung mencari dan melakukan penangkapan terhadap pelaku.

Saat akan ditangkap pelaku berusaha melarikan diri ke kebun sawit yang berada di belakang rumah. Namun Anggota berupaya melakukan pengejaran dan pelaku berhasil di tangkap dan diamankan ke Polres Way Kanan.

Polisi akan menjerat tentang Tindak pidana Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur pelaku dapat dikenai ancaman hukuman Minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 th 2016 Tentang Pengganti kedua atas UU RI No. 23 th 2002 tentang Perlindungan Anak.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa1 helai baju warna merah lengan biru, satu helai celana panjang warna biru dengan lis merah, 1 helai singlet warna pink, helai celana dalam warna putih. Pakaian tersebut merupakan milik korban. (Ang)