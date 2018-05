Gara-gara Foto Ini, Netizen Tambah Yakin Mulan Jameela Hamil

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mulan Jameela merupakan salah satu penyanyi Tanah Air yang kerap menjadi sorotan publik.

Apapun yang dilakukannya selalu saja menjadi bahan perbincangan.

Apalagi mengenai penampilannya yang kerap menjadi perdebatan warganet.

Seperti baru-baru ini, Mulan tampak mengunggah foto terbarunya melalui akun Instagram pribadinya.

Foto tersebut diunggah oleh Mulan pada Jumat, (4/5/2018).

Pada foto itu Mulan tampak tampil anggun dalam balutan dress putih.

Istri Ahmad Dhani itu juga menuliskan kalimat bijak pada captionnya.

""All life is an experiment. The more experiments you make the better." - Ralph Waldo Emerson

-

-

Beauty by @vienam @vienaofficial

Hairdo by @tommy_halyumi," tulis Mulan.

(Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang kamu lakukan semakin baik)

