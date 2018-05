Penyanyi Dangdut Ini Ungkap Alasannya Naikkan Tarif Job Syuting di Bulan Ramadan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pedangdut Iis Dahlia akan hadir meramaikan sejumlah program televisi pada bulan Ramadan mendatang.

Diketahui ia akan hadir dalam program tayangan sahur dan beberapa acara lainnya.

Diakui Iis Dahlia, khusus untuk bulan Ramadhan apalagi mengisi acara sahur, ia mematok tarif yang agak tinggi dari biasanya.

Baca: Foto Bareng dengan Tema Hitam Putih, Netizen Sebut Ada Kesamaan Antara Mulan dan KD

Namun untuk acara-acara biasa ia sama sekali tak menaikan tarif.

"Memang (mengambil beberapa job), karena kan di Ramadan ini saya enggak (menaikkan tarif untuk setiap acara),"

Baca: Bayari Liburan, Jumlah Karyawan Keluarga Anang-Ashanty Bikin Melongo

Kalau yang mematok harga agak gede itu di (acara) sahur. Kalau di Kilau DMD Ramadhan kan sama aja (tarifnya)," ungkap Iis Dahlia saat ditemui Grid.ID di MNC TV, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (9/5/2018).

Hal tersebut dilakukan Iis sebab menurutnya bayaran yang ia terima harus sebanding dengan waktu yang telah ia korbankan.

Apalagi saat ini ia bersaing secara sehat dengan artis luar pendatang baru.

"Ya, ini tahun kedua di sana (ANTV). Ya dong (bayaran lebih besar), karena kan mereka bayar yang (artis) India aja besar kok. He he he. Kan yang kerja banyak kita,"

"Ya, pokoknya harus ada pengorbanannya ya. Itu kan tengah malem ya. Orang kan libur, kita ngoceh, nyenyong (nyanyi) gitukan. Jadi, ya hal yang wajar lah," tutur Iis sambil diselingi tawa.

Untungnya pihak televisi yang menaunginya mengerti akan hal tersebut, sehingga ia tak perlu lagi bersusah payah untuk menjelaskan.

"Mereka juga ngerti kok, bulan puasa memang rate artis naik, apalagi di sahur, karena kalau di bulan puasa itu prime time-nya kan di sahur," pungkas Iis Dahlia. (Grid.id/Siti Sarah Nurhayati)

Berita ini sudah tayang di Grid.id dengan judul "Iis Dahlia Pasang Tarif Lebih Mahal untuk Job Syuting di Bulan Ramadan"