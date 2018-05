Diajak Taaruf Netizen, Jawaban Pevita Pearce Ini Sangat Mengejutkan. Nggak Nyangka Banget !

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Apa jadinya ya kalau ada cowok digodain Pevita Pearce?

Sering digodain netizen lantaran kecantikannya, Pevita kali ini membalas komentar netter dengan godaan balik.

Walhasil, balasan Pevita Pearce ke komentar akun tersebut langsung memancing kehebohan.

Tak bisa dipungkiri, sosok Pevita yang mempesona membuat banyak cowok jatuh hati.

Nah, kali ini seorang netizen @kevinajikurniawan mendapat durian nomplok.

Komentarnya di foto Pevita Pearce, Minggu 13 Mei 2018 dibalas oleh sang artis.

Di dalam foto tersebut, Pevita menunjukkan wajah manyunnya.

Ekspresi Pevita tersebut ia maksudkan untuk menggambarkan kekesalannya saat berpikir tentang kecoa.

"My face when I think about kecoa (emoji)"

Dalam foto tersebut, Kevin berkomentar untuk mengajak taaruf Pevita.

"Pev taaruf yuk" tulisnya.

