Dituding Tukang Mabuk, Artis Tampan Ini Dianggap Lebay karena Sering Bicara Bahasa Inggris

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nama Boy William nampaknya makin sering jadi perbincangan netizen.

Setelah kerap disandingkan dengan Ayu Ting Ting karena bermain film bersama, Boy baru-baru ini harus rela dinyinyiri seorang netter.

Melalui akun Instagramnya, Boy William cukup sabar memberikan penjelasan pada netter yang mengkritiknya kerap berbicara dengan Bahasa Inggris daripada Bahasa Indonesia.

Boy bahkan dijuluki mirip Saipul Jamil karena sering bernyanyi.

Boy pun memberikan tanggapannya.

"i hope you learn a lesson buddy. Orang2 kayak lo itu yg bikin anak2 skrng jadi takut ngomong inggris. Udah belajar susah2 tapi jadi takut untuk ngomong karena takut di kata2in sama people like you. Gue gpp dikata2in i dont care."

"Tapi for kids yg mau belajar, kasian bro. Dan di Indonesia banyak yang bisa ngomong inggris kok. Kita ga kalah sama negara lain bos ku. Harus berkembang dong...You gotta change your mindset. Dont be so bitter about life my friend. God Bless You." tulis Boy William sebagai caption, Rabu, (16/5/2018).

Sejumlah netter pun setuju dengan tanggapan Boy.

"99 % can not speak english. waaaww.... statement yg sangaaatt bodohh.,"

"Gimna mau pinter ya tuh org, gw rasa saat sekolah nilai bhs inggrisnya jeblok,"

"yaelah...ya mbok kalau mau ngeritik tuh pake bahasa yang jelas napa...keep on moving ,"