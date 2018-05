Hafiz Quran Ini Posting Gambar Kaki Setelah Satu Bulan Tarawih, Bikin Ngakak Netizen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berbicara bulan Ramadan tentu tak akan lepas dari ibadah salat Tarawih.

Ya, ketika Ramadan datang, Umat Islam dianjurkan untuk menjalankan salat Tarawih selama sebulan penuh.

Salat Tarawih ini kebanyakan dikerjakan secara berjamaah.

Jumlah rekaatnya ada yang delapan rekaat, tapi ada juga yang 20 rekaat.

Soal salat Tarawih di bulan Ramadan ini, penghafal Quran asal Amerika, Fatih Seferagic mengunggah sebuah postingan yang membuat para followernya tertawa.

Melalui postingannya itu, Fatih mengunggah sebuah foto telapak kaki, Kamis (17/8/2018).

Di atas foto telapak kaki itu terdapat tulisan pendek "After one month of taraweeh prayer" yang artinya "Setelah satu bulan beribadah salat Tarawih".

Foto telapak kaki tersebut mengundang tawa warganet lantaran penampakan telapak kaki itu mirip dengan penampaan badan six pack.

Hingga berita ini ditulis sudah lebih dari 800 komentar memenuhi kolom komentar Fatih.

hanabintbash: (emote tertawa) jdi sixpack kakinya abis taraweh dik @dqh99

ranti_dl@satna_dess: wkwkk kerennn