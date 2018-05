Link Live Streaming Royal Wedding Pangeran Harry dan Megan Markle

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Cucu Raja Inggris, Pangeran Harry akan segera mengakhiri masa lajangnya, hari ini, 19 Mei 2018.

Berbagai media Inggris berlomba-lomba mengabadikan saat paling bersejarah tersebut, terutama saluran TV berlangganan (TV kabel).

Melansir SBNation, BBC Amerika mungkin akan menjadi media yang paling 'dinanti' dalam menyiarkan secara langsung pernikahan megah nanti.

Sebelum acara, BBC Amerika juga akan menyuguhkan seputar perayaan yang dimulai sejak pukul 4.15 pagi Eastern Time (ET).

Ada pula HBO yang berikan suguhan awal sebelum perayaan yang diputar lebih 'siang' yaitu 7.15 pagi ET dalam acara berjudul "The Royal Wedding Live with Cord and Tish!" yang juga menghadirkan Will Ferrell and Molly Shannon.

ABC menayangkan pada pukul 5.00 ET, FOX News' pukul 6.00 ET.

Bahkan, dalam laman resminya, ABC memberikan alarm kapan pernikahan akan digelar.

Di sini laman ABC.

CBS juga tak mau kalah mengusung tayangan terfenomenal tahun ini yang dimulai sejak 4.00 ET yang juga bisa ditonton di LINK BERIKUT.

Lantas, siapakah Meghan Markle sebenarnya?