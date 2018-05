Baru Terungkap, Model Cantik Ini Menikah dengan Pesepakbola Asal Nigeria Greg Nwokolo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar pernikahan tak hanya datang dari Kerajaan Inggris.

Seorang seleb Tanah Air juga baru saja melangsungkan pernikahan.

Seleb tersebut adalah model cantik, Kimmy Jayanti.

Berita membahagiakan ini diungkapkannya melalui akun Instagram miliknya, Minggu (20/5/2018).

Pria yang beruntung ini adalah pesepakbola berdarah Nigeria, Greg Nwokolo.

Kimmy Jayanti mengunggah foto dirinya dalam balutan gaun berwarna putih.

Pada foto tersebut, Kimmy men-tag akun Instagram milik Greg Nwokolo.

Model papan atas Indonesia ini juga menuliskan caption romantis.

"My man makes me feel so God damn fine #kimmyjayanti #godisgood #mylifeisablessing

(Priaku membuatku merasa Tuhan sangat baik)," ungkap Kimmy Jayanti.

Selain itu, akun Instagram Kimmy Jayanti sedikit mengalami perubahan.

