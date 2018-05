Model Cantik nan Seksi Ini Dipersunting Pesepak Bola Kenamaan Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar bahagia kembali datang dari dunia hiburan tanah air.

Ucapan selamat dan bahagia ini datangnya dari sosok presenters sekaligus model cantik Kimmy Jayanti.

Bagaimana tidak?

Mendadak sosoknya bagikan kabar kalau dirinya sudah dipersunting oleh salah satu pemain bola kenamaan di Indonesia yakni Greg Nwokolo.

Unggahan pernikahan Kimmy dan Greg ini dibagikan dalam fotmat foto dan video di media sosialnya pada hari ini,Senin (21/5/2018).

Gregory Junior Nwokolo sendiri adalah pesepakbola asal Nigeria yang telah menjadi Warga Negara Indonesia setelah menjalani proses naturalisasi.

Berikut 4 fakta dibalik pernikahan sosok model cantik tersebut dengan sang striker tajam langganan top skor Liga Indonesia.

1. Diam-diam sudah lama menjalin hubungan

Untuk urusan kehidupan pribadi, model 26 tahun itu memang sangat tertutup.

Kalau dilihat-lihat dari akun Instagramnya, Kimmy tidak pernah sekalipun memperlihatkan sang kekasih.

Karena 'pelitnya' informasi ini, banyak pihak yang terkejut dan baru menyadari kalau selama ini Kimmy menjalin hubungan dengan striker Madura United tersebut.

Jejak digital rencana pernikahan Kimmy sendiri baru terungkap beberapa hari yang lalu.

Hal ini terjadi usai beredar video ketika Kimmy Jayanti sedang bridal shower bersama teman-temannya.

Mulai dari situ, muncul persepsi bahwa Kimmy akan segera menikah.

Tapi siapa pria beruntung yang akan menjadi teman hidup Kimmy memang masih misterius.

2. Pernikahan dilangsungkan di Australia.

Pernikahan Kimmy sendiri dianggap begitu mendadak oleh banyak pihak karena miskinnya informasi yang beredar.

Susahnya media untuk mengetahui seluk beluk pernikahan ini sendiri terjadi karena lokasi resepsi yang ada tersebut tak digelar di Indonesia.

Pernikahan Greg dan kimmy (Instagram)

Ya, upacara pernikahan antara Greg dan Kimmy dilangsungkan di Australia.

Tepatnya, wilayah Cottesloe, Western Australia yang menjadi saksi terjalinnya ikrar sehidup semati antara Kimmy dan Greg.

3. Gaun pernikahannya yang mahal ikut jadi sorotan

Gaun pengantin Kimmy Jayanti ikut menyita perhatian publik karena keindahannya.

Tak sedikit netizen yang menganggap gaunnya mirip seperti di royal wedding.

Lantas, Berapa kisaran harga gaun Kimmy Jayanti?

Di postingannya, Kimmy menandai Zuhair Murad sebagai perancang gaunnya.

Sayangnya, di situs resminya yaitu www.zuhairmurad.com tak ada harga yang dipasang di tiap gaun.

Namun, situs Kleinfeld Bridal mengungkap kisaran harga gaun karya Zuhair Murad.

Zuhair Murad (Instagram.com)

Menurut situs tersebut, gaun yang dirancang desainer asal Lebanon ini dimulai dari 8 ribu dolar.

Jika dirupiahkan, 8 ribu dolar kurang lebih sama dengan Rp 113,6 juta.

Ini baru satu harga dari satu gaun yang dipakai Kimmy Jayanti.

Di hari pernikahannya, Kimmy juga memakai satu gaun lagi rancangan Roberto Cavalli.

Melalui situs resminya, gaun seperti yang dipakai Kimmy Jayanti tak ada.

Roberto Cavalli (Instagram.com)

Tapi, gaun-gaun yang dijual berkisar antara 1000-an hingga 8,600 poundsterling.

Jika dirupiahkan, harganya berkisar antara Rp 19 juta hingga Rp 163,9 juta.

4. Kimmy Jayanti Didampingi Ibundanya

Tak sendiri saja, dalam pernikahannya ini sosok Kimmy juga hadir bersama ibundanya.

Hal ini bisa terlihat dari salah satu unggahn insta story miliknya

Kimmy Jayanti dan Ibundanya (Instagram)

Di unggahan tersebut Kimmy menulis caption "My mothe is second to none"

Unggahan ini sendiri memiliki arti bahwa tidak ada sosok lain yang sebanding dengan sosok ibunya yang selalu ikut serta mendampinginya.

(Tribunnews.com/Bobby Wiratama)