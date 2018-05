Wow, Kurang dari 22 Jam Desainer Ini Buat Replika Gaun Pengantin Meghan Markle

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pernikahan Meghan Markle dan Pangeran Harry (19/5) menyita seluruh perhatian masyarakat dunia.

Masyarakat menyoroti segala hal yang berkaitan dengan royal wedding tersebut.

Salah satu yang menjadi perhatian utama masyarakat adalah gaun yang dikenakan Meghan Markle di saat pernikahannya.

Meghan mengenakan gaun Givenchy rancangan Clare Waight Killer yang dilengkapi penutup kepala sepanjang hampir 5 meter.

Menyoroti gaun Meghan Markle, dua orang desainer dari Irlandia membuat replika gaun tersebut selama kurang dari 24 jam.

Dilansir dari rsvplive.ie Sharon dari Elody Bride yang berbasis di Newry antara Co Down - Co Armagh dan Shauna Fay menciptakan kembali gaun pernikahan Meghan dalam waktu hanya 22 jam.

Dalam waktu yang sama, mereka juga menciptakan gaun kedua Meghan, gaun Stella McCartney yang dikenakannya saat resepsi.

Shauna berbagi gambar detail dari gaun itu di halaman Facebook-nya dan berkata "Sooooooooo .... dalam waktu kurang dari 22 jam aku dan Sharon dari Elody Bride telah mencoba membuat replika gaun pengantin kerajaan."

facebook.com/shaunafay.designer Tiruan Gaun Pernikahan Meghan Markle

Sementara Elody Bride membagikan foto-foto profesional seorang model dalam pakaian buatannya di halaman Facebook mereka.

facebook.com/shaunafay.designer Tiruan Gaun Pernikahan Meghan Markle

Kedua desainer tersebut juga bekerja sama dengan beberapa orang untuk membuat tiara, perhiasan dan karangan bunga yang sama seperti Meghan Markle.

facebook.com/shaunafay.designer Tiruan Gaun Pernikahan Meghan Markle

Bagaimana menurut Sahabat NOVA?

Samakah tiruan gaun ini dengan aslinya? (Nova.id/Nuzulia Rega)



Berita ini sudah tayang di Nova.id dengan judul "Menakjubkan, Desainer Irlandia Ini Tiru Gaun Pengantin Meghan Markle"