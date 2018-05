Peserta BPJS Keluhkan Tidak Tersedia Obat Pengencer Darah

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - KEPADA Yth BPJS Kesehatan. Kami peserta BPJS, sejak April 2018 tidak tersedia obat pengencer darah, Miniaspi 80, aspilet, di apotik Kimia Farma Jl. Kimaja No 40 C Way Halim (sebelah Chamart) Bandar Lampung. Tolong BPJS Bandar Lampung bagaimana solusinya, terima kasih.

Pengirim:

Mengalami Kekosongan Sejak Januari 2018

KAMi sampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanannya. Kami telah melakukan koordinasi kepada apotik dan rumah sakit terkait kekosongan obat tersebut, berdasarkan data yang ada obat Miniaspi 80 mg tab dan Aspilet telah mengalami kekosongan dari distributor PT. Merapi sejak 2 Januari 2018.

Adapun upaya yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Kami sudah menghubungi distributor untuk dapat mengupayakan pengadaan obat yang kosong, tetapi belum ada jawaban dari pihak distributor dengan alasan masih kosong dari pabrik.

- Menghubungi seluruh jaringan apotik di Indonesia salah satunya RSCM di Jakarta, tetapi masalahnya sama yaitu kosong barang.

Apabila obat telah tersedia apotik akan menghubungi peserta untuk pengambilan obat tersebut.‬

NURMAN

Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik