Tak Pernah Ada Kabar Menikah, Bella Shofie Malah Rayakan Satu Tahun Pernikahan. Siapa Suaminya?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Bella Shofie akhir-akhir ini tak lagi terlihat wara-wiri di layar kaca.

Rupanya kini Ia lebih fokus pada bisnis barunya yakni membuat brand fashion sendiri.

Tak cuma itu saja gengs, Bella Shofie tampaknya kini sudah sudah punya suami.

Pasalnya pada beberapa postingan akun Instagramnya, wanita 26 tahun itu kerap menyebut dirinya sebagai istri.

Seperti saat Ia mengunggah foto-foto paket kiriman pada pelanggan ini.

Bella memuji dirinya istri sholeha yang pintar cari uang sendiri.

"Cucok meong Rezeki istri sholeha pinter cari duit sendiri Alhamdulillah" ujarnya pada caption.

Dan benar saja tak berselang lama, Bella memamerkan kue ulang tahun pernikahannya yang pertama.

Kue berbentuk hati itu tersebut bertuliskan "Happy Anniversary Baby".

Instagram/bellashofie5292 ()

Tak cuma kue, ada kartu ucapan yang bertulisan rangkaian kalimat romantis.

"To My Special Husband On Our Anniversary, I'll never have a better friend than you

No one else could love me the way you do"