Idol Muslim Pertama dari Korea, Manny Varsity Ucapkan Doa dan Salam di Bulan Ramadan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Memasuki bulan Ramadan, idol muslim pertama Korea ini beri pesan untuk penggemar muslim!

Pada awal tahun 2017 lalu, penggemar K-Pop muslim dibuat heboh dengan debutnya idol K-Pop pertama yang beragama Islam.

Manny dari grup VARSITY, memang dikenal sebagai idol Korea pertama yang mengakui dirinya adalah seorang muslim.

Dalam beberapa kesempatan ia terlihat begitu islami.

Seperti salah satunya saat ia mengunggah moment saat dirinya pergi ke Masjid setelah beberapa lama sibuk dengan kegiatannya sebagai idol.

Ia juga pernah blak-blakan tentang kehidupannya sebagai seorang muslim di tengah jadwalnya sebagai idol.

Pada bulan Ramadhan 2017 lalu, ia terlihat tetap beraktifitas bersama grup idol-nya yang baru saja debut.

Di Ramadhan tahun ini pun tak jauh berbeda.

Melalui akun Instagram miliknya, Manny pun memberikan pesan manis untuk para penggemarnya yang muslim.

Dilansir Tribunstyle.com dari akun Instagram pribadinya, Manni memberikan pesan agar selama puasa para penggemar menjaga kesehatan mereka.

"Assalamualaikum It is now Ramadan. During this month, Guys take care of your health. Do not get hurt and sick," tulisnya melalui Instagram @manny_arab.

Unggahan tersebut mendapat sambutan postif dari fans lainnya.

Banyak fans yang memberikan doa dan pesan Ramadhan untuk Manny.

