Final NBA 2018: James vs Kolektivitas Warriors

Laporan Reporter Tribun Lampung Daniel Tri Hardanto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Final NBA 2018 kembali mempertemukan Golden State Warriors dan Cleveland Cavaliers. Laga pertama dihelat di markas Golden State, ORACLE Arena, Jumat, 1 Juni 2018 pukul 08.00 WIB.

Ini merupakan kali keempat secara beruntun kedua tim berjumpa di partai puncak. Dari tiga final sebelumnya, Warriors unggul dua kali.

Stephen Curry dkk menjadi juara pada edisi 2015 dan 2017. Sementara Cavs memenangi final 2016.

Perjalanan Warriors dan Cavs menapak final tidaklah mudah. Mereka harus sama-sama menyelesaikan gim ketujuh di babak final wilayah.

Warriors menyingkirkan Houston Rockets dengan skor 4-3. Sementara LeBron James cs mengalahkan Boston Celtics, juga dengan skor 4-3.

Pada laga nanti, Warriors kembali mengandalkan bintang-bintangnya, seperti Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, dan Draymond Green.

Tidak hanya mengandalkan tembakan tiga angka melalui Curry, Thompson, dan Durant. Kolektivitas juga menjadi kunci soliditas permainan tim asuhan Steve Kerr ini.

Sejak pindah dari Oklahoma City Thunder, Durant kini sudah menjelma sebagai mesin poin bagi Warriors. Selain tembakan tiga poin, Durant juga piawai melakukan dunk.

Dilansir dari nba.com, secara statistik tim, Warriors juga jauh lebih baik dari lawannya. Warriors berada di tempat kedua poin per game (109,1), peringkat kedua rebound per game (46,2), posisi ketiga assist per game (25,6).

Sementara Cavs sejauh ini sangat bergantung pada seorang LeBron James. Memang, kontribusi pemain-pemain lain seperti Kevin Love, dan JR Smith tak bisa dipandang sebelah mata.

Sebagai sosok bintang, James menjawabnya dengan produktivitas. Buktinya, dia memuncaki topskor NBA dengan 34,0 poin per game.

Laga ini bakal berlangsung seru. James akan menghadapi kolektivitas Warriors. (*)