Fungsi Fitur Request Account Info di Update Terbaru WhatsApp

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - WhatsApp merilis update 2.18.61 untuk pengguna perangkat iPhone. Fitur baru yang diberikan adalah Request Account Info.

Fitur ini dapat membantu pengguna untuk mengunduh (export) beragam informasi seputar akun yang pengguna gunakan.

Dikutip dari laman WhatsApp, fitur Request Account Info dapat membantu pengguna mendapatkan data berupa informasi akun, pengaturan dan foto profil serta nama grup yang pengguna ikuti.

Fitur Request Account Info tidak disediakan untuk mengunduh data pesan yang pengguna kirim atau terima di WhatsApp.

"The Request Account Info feature allows you to request and export a report of your WhatsApp account information and settings. Examples of this information include your profile photo and group names."

Baca: Butuh 3 Pekan Periksa Rekening Kakanwil Kemenkumham

Baca: Mau Tahu Cara Video Call Berempat di WhatsApp?

WhatsApp juga menjelaskan bahwa laporannya akan tersedia dalam 3 hari sejak permintaan dilakukan.

Pengguna bisa melihat informasi waktu yang diberikan pada laman yang sama.

Ketika laporan tersebut sudah tersedia, pengguna WhatsApp akan mendapatkan notifikasi dan dokumen bisa diunduh.

Dokumen yang tersedia akan berupa file arsip dalam bentuk ZIP dengan rincian dokumen HTML dan JSON.

Fitur ini sepertinya hadir berkaitan dengan peraturan privasi data pengguna baru di daratan Eropa (biasa disebut GDPR – General Data Protection Regulation).

Salah satu bagian dari peraturan baru tersebut adalah pengguna layanan aplikasi atau sosial media yang memiliki fitur menyimpan informasi pengguna, harus menyediakan fitur untuk mengunduh data tersebut secara mudah dan lengkap.

Baca: Hore, Aplikasi Video Call Berempat di WhatsApp Sudah Bisa Digunakan

Sebagai tambahan catatan, update WhatsApp terbaru ini kabarnya juga memperbaiki masalah Preview notifikasi yang sebelumnya bermasalah.

Yaitu pengguna tidak bisa melihat detail notifikasi WhatsApp berupa nama pengirim pesan dan pesannya dalam mode Lockscreen – padahal pengaturan Notification Preview tidak mengalami perubahan. (*)

Artikel ini telah tayang di Intisari Online dengan judul: Ada Fitur 'Request Account Info' di Update Terbaru WhatsApp, Fungsinya?