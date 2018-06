Harga Emas di Bandar Lampung Naik, Begini Penyebabnya

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Harga emas di Bandar Lampung tengah mengalami kenaikan. Penyebab kenaikan itu karena harga minyak dunia yang juga sedang naik.

Pemilik Toko Emas dan Berlian Safari Rani mengatakan, sejak sebulan terkahir harga emas disini naik. Harga emas 24 karat dari Rp 570 ribu menjadi Rp 590 ribu per gram. Emas 23 karat dari Rp 500 ribu menjadi Rp 520 ribu per gram.

Emas 70 persen dari Rp 380 ribu menjadi Rp 400 ribu per gram, dan emas 75 karat dari Rp 410 ribu menjadi Rp 435 ribu per gram. Untuk logam mulia 10 gram dari Rp 615 ribu menjadi Rp 625 ribu per gram dan 100 gram dari Rp 600 ribu menjadi Rp 610 ribu per gram

Pengelola Toko Emas Murni Jaya Nal mengatakan, 3 bulan ini harga emas naik. Emas 24 karat dari Rp 560 ribu menjadi Rp 580 ribu per gram, Emas 8K dari Rp 210 ribu menjadi Rp 220 ribu per gram, dan 10K dari Rp 270 ribu menjadi Rp 280 ribu per gram.

"Mudah-mudahan harganya bisa segera turun, agar banyak yang beli. Sejak harga emas naik, pembeli disini jumlahnya tidak naik-naik. Mendekati Lebaran seperti sekarang juga tidak naik. Justru yang menjual emas kesini naik," kata Nal, Jumat, 1 Juni 2018

Pemilik Toko Emas Dubai Hendra mengatakan, sejak satu bulan terakhir harga emas naik. Emas 24 karat dari Rp 570 ribu menjadi Rp 580-590 ribu per gram, Emas 22 karat 70 persen dari Rp 470 ribu mrnjadi Rp 480 ribu per gram, emas 22 karat 75 persen dari Rp 470 ribu menjadi Rp 500 ribu per gram, dan emas 23 karat dari Rp 580 ribu menjadi Rp 600 ribu per gram. Untuk logam mulia 10 gram Rp 6.350.000 dan 5 gram Rp 3.250.000. Keduanya naik Rp 10 ribu