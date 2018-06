Model Mobil Rental Begini yang Diincar untuk Disewa Mudik Lebaran

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Mendekati Lebaran, rental mobil di Bansar Lampung ketiban rezeki. Mobil mobil yang disewakan di rental itu banyak disewa konsumen.

Owner CV Prima Trans Tour and Rental Car Muhammad Sofyan KS mengatakan, hingga saat ini 35 unit mobilnya sudah tersewa 85 persen. Diperkirakan dalam waktu 1 minggu mendatang 35 unit mobil itu sudah tersewa semua.

"Kebanyakan konsumen menyewa untuk mudik ke kampung halaman ke luar Lampung. Seperti ke Pulau Jawa, Palembang, Padang, Jambi dan Medan. Mereka mulai berangkat tanggal 10 Juni 2018," kata Sofyan.

Konsumen itu menyewa paket 10 Hari. Paket tersebut diantaranya All New Avanza Tahun 2014-2018 Rp 6 juta, All New Inova tahun 2015-2017 Rp 6 juta, Mitsubishi Pajero Rp 12 juta, Toyota Fortuner Rp 12 juta, Mitsubishi Pajero Sport Rp 5 juta, dan Honda Mobilio Rp 5 juta. Semuanya lepas kunci dengan tarif Rp 5-12 juta.

Admin Tsmania Rent Car Wella mengatakan, dari 7 unit mobil yang tersedia disini, tersisa 2 unit. Mobil-mobil itu disewakan dengaan sistem lepas kunci dan dengan supir. Untuk lepas kunci ada paket 7 hari. Dalam paket itu Avanza atau Xenia 2012 Rp 3,5 juta, Avanza 2015 dan 2016 Rp 6 juta, serta Inova 2012 dan 2013 Rp 5,5 juta. Ada juga paket 10 hari yang masing-masing mobil lebih mahal Rp 1 juta.

Kemudian untuk sistem dengan supir ada paket 2 hari Avanza atau Xenia 2012 Rp 2 juta, serta Inova 2012 dan 2013 Rp 3 juta. Ada juga paket 3 hari yang masing-masing lebih mahal Rp 500 ribu dari paket dua hari dan paket 4 hari yang lebih mahal Rp 500 ribu dari paket 3 hari. Khusus untuk paket 5 hari, Avanza atau Xenia 2012 lebih mahal Rp 500 ribu dari paket 4 hari dan untuk Inova 2012 dan 2013 lebih mahal Rp 1 juta dari paket 4 hari