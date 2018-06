Jane Shalimar Mengeluh Honor di Hitam Putih Belum Dibayar, Deddy Corbuzier Buka Suara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Jane Shalimar mengeluh melaluiInstastory-nya yang mengatakan honor syuting di program Acara Hitam Putih Trans 7 tidak kunjung dibayarkan.

Hal ini mendapatkan tanggapan dari pembawa acara Hitam Putih, Deddy Corbuzier.

Deddy berkomentar melalui postingan klarifikasi yang dijelaskan oleh Instagram @officialhitamputiht7.

"Next time.. if anyone invited to my show, And "THINK" they don't get pay yet.. DM me.. As Easy as that. Our show designed to inspire, help and motivated people. And yes we payed. Now let's stop this cheesy news and work for the best. Thank you All. Deddy Corbuzier, M,Sc," tulis @mastercorbuzier.

(Lain kali, jika seseorang diundang di acaraku, dan berfikir mereka tidak mendapatkan bayaran, kirimi aku pesan. Semudah itu.. Acara kami dibuat untuk menginspirasi, menolong serta memotivasi orang, dan jelas akan kami bayar. Sekarang mari berhenti dengan berita buruk ini dan bekerja untuk yang terbaik. Terimakasih semua. Deddy Corbuzier).

Balasan Deddy Corbuzier melalui akun Official Hitam Putih (Instagram)

Sebelumnya, Jane memang mengunggah keluhannya tersebut melalui Instagram @jshaz26.

"Syuting @officialhitamputiht7 sejak November 2017, sampai detik ini belum ditransfer honornya.. Ampun deh, tolong dong gimana ini??? @officialtrans7," tulis Jane yang dikutip Tribunwow dariTribunstyle.

Postingan Jane Shalimar melalui Instastory (Instagram)

Keluhan dari Jane ini ditanggapi oleh pihak Hitam Putih.

Pihak Hitam Putih mengungkapkan kalau pembayaran yang dikeluhkan oleh Jane sebenarnya sudah dilakukan di bulan November 2017 lalu.

Mereka juga meminta Jane untuk mengecek kembali rekeningnya untuk memastikan kalau honornya memang sudah dibayar.

Bahkan bukti transfer juga sudah mereka kirimkan pada pihak Jane.