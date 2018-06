Tak Pernah Ekspos Kehidupan Pribadi, Mantan Pebalap Moreno Soeprapto Sebar Kabar Bahagia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah.

Hal itu berlaku pula bagi pasangan Moreno Soeprapto dan Noorani Sukardi.

Di bulan suci tersebut, Moreno mengumumkan kehamilan istrinya.

Cukup lama disimpan rapat, calon bayi yang dikandung istri Moreno ternyata sudah berusia empat bulan.

Unggahan Noorani Sukardi (Instagram)

Atas rasa syukur kehamilan tersebut, Moreno dan istri beserta keluarganya menggelar pengajian.

Terungkap, calon buah hati Moreno berjenis kelamin perempuan.

Moreno memang tak mengunggah foto kehamilan sang istri.

Namun, Noorani sendiri yang membagikan momen acara empat bulanan tersebut.

Tubuh Noorani tampak lebih berisi, mengenakan busana brokat bernuansa putih.

Ia begitu anggun saat berpose bersama Moreno.

"Keceriaan semalam setelah pengajian kehamilan kami. Terima kasih Mama and Mamin, our friends and family, Marga and Ella, Habib, Bpk Arif Rahman, dan Ibu2 pengajian asyifa for making yesterday so special. #ramadhankareem #babygirlintheoven," tulis Noorani.

Moreno Soeprapto dan Noorani Sukardi (Instagram)