Bukalapak Luncurkan Fitur Streaming BukaNonton Untuk Temani Mudik

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Menyambut momen mudik Lebaran tahun ini, Bukalapak menghadirkan BukaNonton, fitur streaming intranet dengan beragam konten hiburan yang dapat diakses secara gratis tanpa kuota internet. Fitur ini dapat diakses lewat aplikasi Bukalapak mulai tanggal 11 Juni 2018 di kereta api kelas eksekutif Sembari 1, Sembrani 2, dan Bima.

Bayu Syerli selaku Vice President of Marketing Bukalapak menjelaskan, perjalanan jauh dengan fasilitas hiburan yang terbatas dan kerap tidak terjangkau oleh koneksi internet terasa sangat membosankan, seperti saat mudik ke kampung halaman menggunakan kereta.

"BukaNonton by Bukalapak hadir untuk menemani dan memberikan pengalaman baru kepada penumpang kereta dengan suguhan konten hiburan gratis dan bebas kuota data. Dengan begitu, perjalanan mudik jadi lebih menyenangkan dan bermanfaat walau tidak ada koneksi internet," jelasnya dalam rilis, Senin (11/6).

BukaNonton by Bukalapak menyediakan 20 ragam film pilihan dari berbagai genre, seperti Dilan 1990, Warkop DKI, Si Juki The Movie, Haji Backpacker, My Stupid Boss, serta puluhan film pilihan lainnya untuk menemani perjalanan penumpang kereta api kelas eksekutif Sembrani 1, Sembrani 2, serta Bima.

Selain konten film dan games, BukaTalks dan BukaMusik juga tersedia di BukaNonton untuk menemani penumpang yang ingin mengisi waktu selama perjalanan dengan konten yang inspiratif dan suguhan video musik berkelas dari sederet musisi tanah air.

Untuk menikmati beragam konten hiburan di BukaNonton, pengguna dapat langsung mengakses aplikasi Bukalapak versi Android dan IOS yang sudah terhubung dengan koneksi wifi BukaNonton yang tersedia di kereta. Setelah itu pilih fitur BukaNonton yang terdapat di beranda utama dan pengguna dapat langsung menikmati sederet konten hiburan yang disuguhkan BukaNonton dari Bukalapak.

“Bukalapak hadir untuk membuka pengalaman baru setiap hari. Kami berharap fitur BukaNonton dari Bukalapak dapat menemani masyarakat dalam menikmati waktu luang saat perjalanan jauh dengan konten-konten yang menghibur dan menginspirasi. Semoga kedepannya BukaNonton dapat terus dinikmati oleh seluruh pengguna Bukalapak dimanapun dan kapanpun,” tutup Bayu Syerli.

Bagi pengguna yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai fitur BukaNonton, dapat mengunjungi stan informasi yang terdapat di selasar Barat dekat lobi Selatan Stasiun Gambir. Tim Bukalapak akan hadir untuk memberikan informasi lengkap mengenai cara menggunakan aplikasi BukaNonton agar dapat dinikmati oleh para pengunjung di Stasiun Gambir. (ana/*)