Tak Banyak yang Tahu: Inilah Moranbong, Girlband Korea Utara yang Dibentuk Kim Jong Un

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pemimpin Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara) Kim Jong Un ternyata sosok di balik terbentuknya girlband Korea Utara bernama Moranbong.

Grup band ini terbentuk pada 7 Juli 2012.

Dilansir dari Daily News, Moranbong merupakan kelompok musik yang terdiri dari 5 penyanyi wanita asal Korea Utara yang dipilih secara langsung oleh Kim.

Kim memiliki kriteria khusus sebelum menentukan siapa yang bisa masuk dan bergabung dalam girlband bentukannya.

Kriteria itu, di antaranya, cantik, bertubuh langsing, dan memiliki bakat dalam bermusik.

Moranbong menyanyikan lagu-lagu pop yang disetujui oleh negara dengan tujuan mengeratkan persatuan antar warga di negeri penuh rahasia itu.

Lirik lagu-lagu yang dinyanyikan Moranbong bernada nasionalisme. Salah satunya, dalam lagu berjudul Let’s Study.

Berikut sepenggal lirik lagu Let’s Study! dalam bahasa Inggris:

Knowledge is the treasure of power

So let your passion flow

For our science and technology

To come into full bloom

Let’s study, let’s study, let’s study for our company

Beberapa judul lain, misalnya Our Dear Leader, Without a Break, dan Advanced of Socialism.