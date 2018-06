Wow, BTS Kembali Boyong 4 Penghargaan Bergengsi di Ajang Radio Disney Music Awards 2018!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar gembira kembali datang dari boygroup asuhan Big Hit Entertainment, BTS.

Pada ajang Radio Disney Music Awards 2018, BTS berhasil memenangkan beberapa penghargaan.

Baca: Menghilang Usai Menang Indonesian Idol, Akhirnya Maria Simorangkir Muncul. Wajahnya Jadi Perhatian

Tak tanggung-tanggung, BTS berhasil memboyong 4 piala sekaligus.

Dalam acara yang digelar di Dolby Theatre, Hollywood ini, BTS harus bersaing dengan musisi papan atas lainnya, seperti Taylor Swift, Shawn Mendes, Clean Bandit, Maroon 5, dan lain-lain.

Penasaran kategori apa saja yang berhasil dimenangkan oleh BTS?

Berikut Tribunnews lansir dari E! Online, Minggu (24/6/2018).

Baca: 2 Dokumen Sepele Ini Wajib Ada Jelang Pembukaan Pendaftaran CPNS 2018

1. "You Know You Love Them - Best Duo/Group"

Net ()

BTS (Pemenang)

Clean Bandit

Echosmith

Imagine Dragons

Maroon 5

Baca: Begini Nasib 5 Anak yang Tertimbun Longsor di Kaliawi, Bandar Lampung, Menyedihkan

2. "#SQUADGOALS - Fiercest Fans"

Net ()

BTS ARMY - BTS (Pemenang)

Mellogang - Marshmello

Megatronz - Meghan Trainor

Selenators - Selena Gomez

Mendes Army - Shawn Mendes

Baca: Nama Asli dan Jenis Kelamin Lucinta Luna Diungkap Sang Mantan

3. "So Happy - Best Song that Makes You Smile"