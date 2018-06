Back to School, Perlengkapan Sekolah di Chandra Superstore Diskon 20%

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sebagai persiapan untuk masuk tahun ajaran baru, sejumlah pusat perbelanjaan di Bandar Lampung menggulirkan program Back to School.

Dalam program ini, pusat perbelanjaan memberikan penawaran menarik dan diskon untuk perlengkapan sekolah.

Chandra Superstore Tanjungkarang misalnya, menggelar program Back to School hingga 22 Juli 2018.

Ada diskon 20% hingga harga spesial untuk perlengkapan sekolah seperti tas, pen case, pena, buku dan lainnya.

Di area Deptstore Chandra, juga ada promo Back to School untuk berbagai produk sepatu. Antara lain, Tomkins diskon 10% untuk pemilik VIP Chandra all item, Legas diskon 20% all item, Fila diskon 20% hingga 50%, Bata harga spesial, Piero diskon 20% all item, dan Adidas diskon up to 50% selected item.

"GT-Man kaus kaki beli 1 gratis 1 dengan harga mulai dari Rp 27.900 untuk SD, Rp 28.900 untuk SMP, dan Rp 29.900 untuk yang SMA, bisa mix khusus yang 1 piece. Kalau isi 3 diskon 30 persen SD, SMP, SMA sampai 15 Juli 2018. Mundo kaus kaki beli 2 gratis 1," jelas staf promosi Chandra, Afrida, Kamis, 28 Juni 2018.

Program lainnya, ada Unilever Non Food Fair tanggal 13 Juni-15 Juli 2018 untuk produk personal care dan home care, kecuali Zwitsal. Produknya, antara lain, Lifebuoy, Sunsilk, Dove, Treseme, Clear, Lux, Rexona, Pepsodent, Axe, Vaseline, Close Up, Citra, Pond's, Pure Line, Rinso, Molto, Wipol, Super Pel, dan Sunlight.

Pembelian produk unilever (terdiri dari personal care+home care) senilai Rp 50 ribu gratis 1 piece Sunlight Lime refill 230 ml, belanja Rp 75 ribu dapat 3 piece mi instan, belanja Rp 100 ribu dapat gratis 1 liter minyak goreng.

Berlaku maksimal 2 kali kelipatan dalam satu struk dan untuk barang promo, tidak berlaku untuk trader.

"Dapatkan juga satu-satunya produk Panasonic home theatre SC-XH 105 dari harga Rp 1.649.000 jadi Rp 999.000 saja. Siapa cepat dia dapat," imbuhnya. (*)