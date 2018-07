Setelah Umbar Kemesraan, Akhirnya Agnez Mo Umumkan Luncurkan Lagu Baru Duet Bareng Chris Brown

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Agnez Mo membeberkan projek barunya dengan Chris Brown, sehari setelah hari ulang tahunnya ke-32.

Agnez berulangtahun pada Minggu (1/7/2018), sehari kemudian dia mengunggah foto cover single duetnya dengan Chris Brown.

Dalam foto-foto yang diunggah Agnez tersebut, ia memamerkan foto mesranya bersama Chris Brown.

Ada foto ketika mereka saat saling menatap.

Sementara di unggahan agnez yang lain, terlihat Chris memeluk Agnez Mo dari belakang sambil duduk di sebuah kap mobil klasik.

Cover single terbaru tersebut bertuliskan 'Overdose, Agnez Mo x Chris Brown'.

Dalam caption, tertuliskan tanggal liris single tersebut, yakni 20 Juli 2018.

"A little surprise bday gift from us.. (sedikit kejutan kado ulang tahun dari kami)

#agnation #teambreezy @chrisbrownofficial #AMCB #OVERDOSE #AMCBOverdose #JULY20

0ur single is available July 20th (single kamu akan dirilis pada 20 Juli)," tulis Agnez dalam unggahannya, Senin (2/7/2018).

Para fans Agnez, Agnation pun tak sabar menunggu rilisnya single duet Agnez dengan Chris Brown ini.