Lucu Banget, Begini Reaksi Anak Nia Ramadhani Saat Ayahnya Kepergok Lirik Cewek Lain

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Melalui unggahan di Instagramnya, diketahui saat ini Nia Ramadhani dan keluarga sedang berlibur ke Las Vegas.

Momen liburan kali ini juga mereka gunakan untuk berkeliling dan berwisata di sana.

Namun, saat jalan-jalan, Mikhayla melihat sesuatu yang tak beres dari sang ayah.

Ternyata Mikha sempat melihat Ardi Bakrie sedang melirik perempuan lain.

Melihat hal itu Mikha pun langsung menegur ayahnya.

Teguran Mikha ini diabadikan Nia melalui Instagram storiesnya.

Reaksi Anak Nia saat Ayahnya Lirik Perempuan Lain

Melihat Ardi melirik perempuan lain Mikha pun berkata, "No papa, don't look at another girl!"

Mengetahui tingkah suami dan teguran dari sang anak, Nia pun tertawa dan berkata, "Papa mah genit, lihat ini aja (sambil menunjuk dirinya)."

Wah lucu banget ya?

Sepertinya Nia tak perlu khawatir jika suaminya melirik perempuan lain karena ada Mikha yang akan selalu mengawasi. (Nova.id/Nuzulia Rega)