Via Vallen Diundang ke Acara Sunatan Bocah Ini, Sosoknya Bikin Heboh

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Via Vallen kini masuk dalam jajaran pedangdut papan atas tanah air. Setelah tampil memukau di acara sebuah stasiun televisi swasta, nama Via Vallen kian melejit.

Bahkan baru-baru ini, Via Vallen ditunjuk menyanyikan theme song ajang Asian Games yang akan digelar di Jakarta dan Palembang Agustus 2018.

Seiring namanya yang kian melejit, Via kian laris diundang di sejumlah acara off air maupun on air.