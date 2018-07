VIDEO - Diskon 30 Persen All Bakery Selama Grand Opening di Next Bakery

Laporan Reporter Tribun Lampung Dennish Prasetya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bertambah lagi bisnis kuliner di Bandar Lampung. Next Bakery yang merupakan anak cabang dari PT Jon’s Kuliner Indonesia kini telah dibuka di Jalan Kimaja Nomor 5 Perumnas Way Halim Bandar Lampung.

Pada grand opening kali ini, Next Bakery menawarkan harga special dengan potongan harga 30 persen untuk all bakery yang berlaku sampai 22 Juli 2018 mendatang. Direktur PT Jon’s Kuliner Indonesia Daniel Gwan Hong mengatakan, Khusus pada momen Grand Opening tawarkan diskon tersebut khusus.

“Hal ini agar masyarakat Lampung dan Way Halim pada khusunya dapat mencicipi aneka olahan roti dari kami dengan harga spesial. Selanjutnya, setiap ada hari besar seperti Idul Adha, Natal, dan lain-lain, juga kami akan ikut berpartisipasi dengan kembali menawarkan diskon,” kata dia saat grand opening Next Bakery

Next Bakery ini merupakan cabang pertama dari Jons Kuliner Indonesia yang berada di Jalan Sudirman Bandarlampung.

“Kedepannya, jika pasar meningkat rencananya kami akan membuka Next Bakery yang selanjutnya dan akan menjadikan produk roti di next bakery menjadi roti khas Bandarlampung yang bisa dijadikan untuk oleh-oleh,” ucapnya.



Menurutnya, ada perbedaan antara Jon’s Kuliner Indonesia dan Next Bakery. Perbedaan yang mendasarnya adalah pada segmen marketnya. Next Bakery memiliki segmen yang ada di bawah Jon’s, sehingga harganya pun ditawarkan lebih terjangkau namun tetap berkualitas.

Ada sekitar 100 item yang disajikan di Next Bakery diantaranya rasa roti pandan, roti cream fla kismis, kacang merah, coklat, pisang coklat keju, srikaya, susu, pizza, kacang hijau, roti tawar, dan lain-lain.

“Harganya berkisar mulai dari Rp5 ribu hingga Rp12 ribu,” pungkasnya. Selain itu, juga ada kue bolu gulung dan kue ulang tahun dengan harga mulai dari Rp60 ribu sampai Rp160 ribu.

Dalam outlet tersebut juga bukan hanya menjual bakery dan kue saja, ada juga snack seperti anon kue bangkit, salim KRP kemplang, martini selendok, antre KRP singkong kc, annisa KRP jamur, suseno keripik manis, kacang mede, selai, dan lain-lain.



“Adonan bakery kami ada yang terbuat dari bahan dasar seperti ubi ungu, buah naga dan pisang. Sengaja kami ambil bahan dari alam, selain membuat sajian yang berbeda dengan outlet lain, juga kami sudah bekerjasama dengan beberapa petani yang ada di Bandarlampung, dengan begitu nantinya akan membantu meningkatkan penghasilan mereka,” tuturnya.