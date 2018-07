Nadine Chandrawinata - Dimas Anggara Menikah, Mischa Chandrawinata Ungkap Mantan Sang Kakak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - "Nadine adalah wanita yang saya idamkan. I always said that she is the most pretiest girl in this country,"

Itulah perkataan Dimas Anggara kepada Nadine Chandrawinata saat perayaan pernikahan mereka berdua.

Ya, Dimas mengaku bahwa dirinya memang mengidolakan Nadine.

Bahkan diceritakan Dimas, dirinya sampai mengajak Nadine untuk foto bareng ketika mereka pertama kali bertemu.

"Dulu pertama kali ketemu saya minta foto dengan dia karena saya fans beratnya Nadine," ungkap Dimas Anggara dalam video live Instagram Like Chairunnisa.

Sampai akhirnya kini, impian Dimas untuk menikahi Nadine pun terwujud.

Kebahagiaan mereka tampaknya juga dirasakan oleh seluruh sanak kerabat serta keluarga.

Salah satunya adalah adik dari Nadine, Mischa Chandrawinata.

Mischa mengaku senang saat tahu kakaknya telah menemukan seseorang yang akan hidup bersamanya.

Dilansir dari channel Youtube Fajar TV, Mischa pun mengungkapkan kebahagiannya saat tahu kakaknya itu menikah.

Sebab menurutnya selama ini ia tak pernah melihat Nadine sebahagia seperti sekarang.