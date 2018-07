Polres Way Kanan Kumpul Bareng Masyarakat Nobar Piala Dunia 2018 

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Tidak hanya masyarakat Way Kanan yang dilanda demam piala dunia seperti personel Polres Way kanan malam ini berkumpul di gedung serba guna pesat gatra Polres Way Kanan mensaksikan acara pertandiangan antara Timnas Belgia meladeni Inggris, Sabtu ( 14/07/2018).



Acara nonton bareng dihadiri Wakapolres Way Kanan Kompol Vikcy Dzulkarnain, pejabat utama, anggota dan masyarakat sekitar Polres Way Kanan sekitar 100 orang.

“Kami Nobar sekaligus menjalin tali persaudaraan dengan masyarakat dan juga memberi hiburan bagi masyarakat setempat, guna menjaga kamtibmas tetap aman nyaman dan aman. Tidak hanya Polres Way Kanan seluruh jajaran setiap event pertandingan sepak bola internasional yang dilaksanakan empat tahun sekali melaksanakan nonton bareng seperti ini,”Ujar Kompol Vicky mewakili Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi.

Memang tidak pernah sepi mulai dari babak 16 besar kemarin sampai merebutkan medali perunggu alias posisi juara ketiga antara Belgia melawan Inggris, hasil skor babak pertama dimenangkan belgia satu nol dari tendangan Thomas Meunier pada menit ke empat, hal ini lah yang membuat Polres tidak pernah bosan untuk menyelengarakan nobar.